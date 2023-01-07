В Польше украинцы попали в пьяное ДТП

Двое граждан Украины попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Вильчиц в Нижней Силезии. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Польши.

По данным полиции, на месте ДТП было обнаружено два автомобиля – Peugeot и Volkswagen. Позже оказалось, что украинцы 23-летний и 32-летний на момент аварии находились в Peugeot. При этом непонятно было, кто управлял автомобилем.

Также от них ощущался запах алкоголя, а при проверке у младшего алкотестер показал 2,3 промилле, а у 32-летнего 0 свыше 0,5 промилле.

По прибытию в отделение один из мужчин признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на другой автомобиль, 32-летний украинец. Сейчас мужчине грозит до 5 лет заключения.