В Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами, - СМИ

По данным издания, из-за аварии два человека были госпитализированы с переломами конечностей.

Фото: последствия ДТП с микроавтобусами (myslowice.naszemiasto.pl)

Журналисты уточняют, что авария произошла на автомагистрали около 2 часов ночи 11 апреля. Два микроавтобуса ехали по одной полосе и одно транспортное средство столкнулось с другим.

Причиной ДТП была плохая видимость и несоблюдение соответствующей дистанции между микроавтобусами в условиях неблагоприятных погодных условий.