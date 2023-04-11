В Польше украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусами, - СМИ

На юге Польши в районе города Мысловице столкнулись микроавтобусы, которые перевозили украинцев. В результате инцидента есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Myslowice naszemiasto.
По данным издания, из-за аварии два человека были госпитализированы с переломами конечностей.
Журналисты уточняют, что авария произошла на автомагистрали около 2 часов ночи 11 апреля. Два микроавтобуса ехали по одной полосе и одно транспортное средство столкнулось с другим.
Причиной ДТП была плохая видимость и несоблюдение соответствующей дистанции между микроавтобусами в условиях неблагоприятных погодных условий.
Напомним, ранее стало известно, что 8 апреля в Молдове попал в ДТП автобус. В результате аварии ранения получили несколько граждан Украины.
Также мы писали, что 1 апреля в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
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