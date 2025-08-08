ua en ru
В Польше осквернили памятник Волынской трагедии: полиция расследует политическую провокацию

Польша, Пятница 08 августа 2025 00:45
В Польше осквернили памятник Волынской трагедии: полиция расследует политическую провокацию Фото: полиция Польши (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Польше расследуют акт вандализма над памятником жертвам Волынской трагедии. Там неизвестные нанесли надпись "Слава УПА" и изобразили красно-черный флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Польская прокуратура начала расследование по делу о вандализме над памятником "Волынская трагедия", который расположен вблизи скоростной дороги S19, недалеко от украинско-польской границы.

Инцидент вызвал общественный резонанс как в Польше, так и за ее пределами.

Так, на монументе был изображен красно-черный флаг, запрещенный в Польше из-за ассоциации с Украинской повстанческой армией, а также нанесена надпись кириллицей - "Слава УПА".

Пресс-секретарь полиции в городе Ниско, Катажина Працало, заявила: "Полиция проводит интенсивное расследование, чтобы установить, кто ответственен за его уничтожение".

Памятник вызывает значительные эмоции в польском обществе еще с момента его создания.

Его торжественно открыли только в июле 2024 года после длительных споров о месте установки из-за чрезвычайно графического вида. Одним из самых обсуждаемых элементов скульптурной композиции стало изображение ребенка, пронизанного вилами - символа гибели мирного населения во время Волынской трагедии, особенно детей.

Местные власти не исключают, что вандализм может иметь как политическую, так и провокационную подоплеку. Пока никто не взял на себя ответственность за действия. Территорию монумента патрулирует полиция, а возмущение происшествием уже выразили представители польских правых политических сил.

Сейчас ожидается официальная реакция МИД Польши, а также украинской стороны.

Что известно о Волынской трагедии

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.

В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.

В апреле в Украине начали эксгумацию жертв Волынской трагедии - граждан Польши, погибших в 1945 году.

Также в августе на территории бывшего кладбища на Збоищах во Львове начались совместные поисково-эксгумационные работы украинско-польской экспедиции.

