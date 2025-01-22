В Польше будут штрафовать родителей, отказавшихся вакцинировать детей

Сообщается, что контроль охватит около 10 тысяч пунктов вакцинации. Собрать планируют данные о прививках для примерно 7,5 миллионов человек в возрасте до 19 лет.

Цель проверки – создание электронных карт прививок, что должно улучшить учет вакцинации. Сейчас система фиксирует только список невакцинированных детей, но отсутствует возможность проверить, от чего именно вакцинирован каждый ребенок.

Родителей, которые не вакцинируют своих детей, могут оштрафовать: сначала на 500 злотых, а в случае дальнейшего отказа – на несколько тысяч. Максимальная сумма штрафа для одного из родителей составит 50 тысяч злотых.

По словам главного санитарного инспектора Павела Гжесьовского, недостатки нынешней системы вакцинации были обнаружены в отчете Высшей контрольной палаты. Законодательная работа для внедрения новой системы уже продолжается.