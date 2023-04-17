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В Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове

Иллюстративное фото: в Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 17 апреля, в польской больнице умер гражданин Украины, который пытался устроить самосожжение возле здания консульства в Кракове.

Как сообщает РБК-Украина, об этом RMF24 заявила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", - рассказала она.

При этом пресс-секретарь добавила, что состояние мужчины считалось критическим с начала.

Напомним, ранее стало известно, что 13 апреля в Кракове украинец поджег себя возле здания консульства.

По словам пресс-офицера Главного управления городской полиции Кракова Петра Шпеха, гражданин Украины вел себя нерационально и выкрикивал лозунги на украинском языке.

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