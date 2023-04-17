В Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове

Сегодня, 17 апреля, в польской больнице умер гражданин Украины, который пытался устроить самосожжение возле здания консульства в Кракове.
Как сообщает РБК-Украина, об этом RMF24 заявила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.
"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", - рассказала она.
При этом пресс-секретарь добавила, что состояние мужчины считалось критическим с начала.
Напомним, ранее стало известно, что 13 апреля в Кракове украинец поджег себя возле здания консульства.
По словам пресс-офицера Главного управления городской полиции Кракова Петра Шпеха, гражданин Украины вел себя нерационально и выкрикивал лозунги на украинском языке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.