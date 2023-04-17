В Польше умер украинец, который поджег себя возле консульства в Кракове

Сегодня, 17 апреля, в польской больнице умер гражданин Украины, который пытался устроить самосожжение возле здания консульства в Кракове.

Как сообщает РБК-Украина , об этом RMF24 заявила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", - рассказала она.

При этом пресс-секретарь добавила, что состояние мужчины считалось критическим с начала.