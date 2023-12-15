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В Польше после родов умерла 28-летняя украинка, начато расследование

Фото: в Польше после родов умерла 28-летняя украинка, начато расследование (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В польском Кротошине после родов умерла 28-летняя украинка. Начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское информационное агентство Polska Agencja Prasowa.

Как рассказал пресс-офицер полиции Кротошина Петр Щепаняк, трагический случай произошел в начале недели. В гинекологическое отделение поступила девушка, которая находилась на 33 неделе беременности. В больницу, из-за плохого самочувствия, ее отвез муж. 

После обследования врачи приняли решение провести роды путем кесарева сечения. Через несколько часов после операции женщина умерла. 

Больница не сообщила в полицию и прокуратуру о случае. Согласно закону "О здравоохранении", медучреждение обязано сообщить о смерти только ближайшим родственникам. 

"Если наступила смерть пациента, личность которого невозможно установить, или в ситуации, когда врач, который констатирует смерть, подозревает, что она наступила в результате запрещенных действий, то необходимо сообщить в полицию и прокуратуру", - заявил прокурор Кшиштоф Буковецкий.

По словам Буковецкого, если врач, который констатировал смерть, не пришел к вышеупомянутому выводу, то об этом сообщают только уполномоченным лицам. 

Ребенок с симптомами гипоксии был перевезен в больницу в Острове в неонатологическое отделение.

Что еще известно

В комментарии "Укринформу" спикер Окружной прокуратуры в Острове Великопольском Мацей Мелер рассказал, что трагедия произошла 13 декабря. 28-летняя девушка, 1995 года рождения, была принята в госпиталь 11 декабря.

Прокуратура, со своей стороны, запросила предоставить документы из разных отделов больницы, провести допросы свидетелей, а также распорядилась провести судебно-медицинскую экспертизу. В частности была создана группа экспертов, которая будет изучать врачебную документацию, чтобы выяснить правильность действий врачей. 

Судебно-медицинская экспертиза запланирована на понедельник, 18 декабря.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в начале ноября, в Бельгии, из-за мощного шторма Киаран, погиб ребенок из Украины.

Также недавно в Польше произошла авария с участием автобуса с украинцами. В результате ДТП погибли две женщины и ребенок.

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