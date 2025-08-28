В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16 (видео)

"Трагедия в Радоме (польский город - ред.): во время подготовки к AirShow разбился самолет F-16. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром, он направляется на место происшествия", - рассказал Шлапка.



В свою очередь Косиняк-Камыш уточнил, что уже прибыл на место трагедии.

"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - добавил он.

По информации польских СМИ, катастрофа произошла во время выполнения маневра "бочка". Вероятной причиной стало сваливание на низкой высоте и потеря подъемной силы.

По неподтвержденным данным, запланированное на ближайшие выходные авиашоу в Радоме отменили.

Также журналисты пишут, что из-за авиакатастрофы погиб известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team.