В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16 (видео)

Иллюстративное фото: в Польше разбился F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше произошла авиакатастрофа - истребитель F-16 разбился во время подготовки к международному авиашоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку в соцсети X и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X.

.

"Трагедия в Радоме (польский город - ред.): во время подготовки к AirShow разбился самолет F-16. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром, он направляется на место происшествия", - рассказал Шлапка. 

В свою очередь Косиняк-Камыш уточнил, что уже прибыл на место трагедии. 

"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - добавил он. 

По информации польских СМИ, катастрофа произошла во время выполнения маневра "бочка". Вероятной причиной стало сваливание на низкой высоте и потеря подъемной силы.

По неподтвержденным данным, запланированное на ближайшие выходные авиашоу в Радоме отменили. 

Также журналисты пишут, что из-за авиакатастрофы погиб известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team. 

Падение МиГ-29 в Украине

Напомним, в ночь на 23 августа при заходе на посадку погиб украинский летчик Бондарь Сергей Викторович. Он управлял истребителем МиГ-29. Это произошло после выполнения боевого задания.

В Воздушных силах сообщали, что причины трагедии устанавливаются.

