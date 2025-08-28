ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16 (видео)

Радом, Четверг 28 августа 2025 22:17
UA EN RU
В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16 (видео) Иллюстративное фото: в Польше разбился F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше произошла авиакатастрофа - истребитель F-16 разбился во время подготовки к международному авиашоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку в соцсети X и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X.

.

"Трагедия в Радоме (польский город - ред.): во время подготовки к AirShow разбился самолет F-16. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром, он направляется на место происшествия", - рассказал Шлапка.

В свою очередь Косиняк-Камыш уточнил, что уже прибыл на место трагедии.

"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - добавил он.

По информации польских СМИ, катастрофа произошла во время выполнения маневра "бочка". Вероятной причиной стало сваливание на низкой высоте и потеря подъемной силы.

По неподтвержденным данным, запланированное на ближайшие выходные авиашоу в Радоме отменили.

Также журналисты пишут, что из-за авиакатастрофы погиб известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team.

Падение МиГ-29 в Украине

Напомним, в ночь на 23 августа при заходе на посадку погиб украинский летчик Бондарь Сергей Викторович. Он управлял истребителем МиГ-29. Это произошло после выполнения боевого задания.

В Воздушных силах сообщали, что причины трагедии устанавливаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша F-16
Новости
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Массированный удар по Киеву: количество погибших превысило 20 человек
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы