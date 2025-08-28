В Польше во время подготовки к авиашоу разбился F-16 (видео)
В Польше произошла авиакатастрофа - истребитель F-16 разбился во время подготовки к международному авиашоу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Адама Шлапку в соцсети X и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X.
"Трагедия в Радоме (польский город - ред.): во время подготовки к AirShow разбился самолет F-16. К сожалению, пилот погиб. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром, он направляется на место происшествия", - рассказал Шлапка.
В свою очередь Косиняк-Камыш уточнил, что уже прибыл на место трагедии.
"В катастрофе самолета F-16 погиб пилот Войска Польского - офицер, который всегда служил родине с преданностью и большой отвагой", - добавил он.
По информации польских СМИ, катастрофа произошла во время выполнения маневра "бочка". Вероятной причиной стало сваливание на низкой высоте и потеря подъемной силы.
По неподтвержденным данным, запланированное на ближайшие выходные авиашоу в Радоме отменили.
Также журналисты пишут, что из-за авиакатастрофы погиб известный в Польше летчик Мацей Краковян. Он руководил пилотажной группой Tiger Demo Team.
Падение МиГ-29 в Украине
Напомним, в ночь на 23 августа при заходе на посадку погиб украинский летчик Бондарь Сергей Викторович. Он управлял истребителем МиГ-29. Это произошло после выполнения боевого задания.
В Воздушных силах сообщали, что причины трагедии устанавливаются.