В Польше пьяный полицейский угрожал таксисту-украинцу: дело передали в суд

По данным издания, в ночь с пятницы на субботу (с 25 на 26 июля) полицейских вызвали на автозаправочную станцию на улице Келецкой в городе Радом.

"Речь шла об оскорблениях и угрозах уголовного характера со стороны пьяного пассажира такси в адрес водителя - гражданина Украины", - рассказала младший инспектор Дорота Вятр-Куржава.

Позже выяснилось, что украинцу угрожал 39-летний сотрудник Центрального следственного бюро полиции - опытный полицейский с 19-летним стажем службы.

Правоохранители установили, что угрозы и оскорбления в адрес гражданина Украины были с националистическим подтекстом.

Полицейский находился в изоляторе временного содержания до протрезвления. Позже ему предъявили обвинение в угрозах уголовного характера. Представитель прокуратуры Радома Анета Гузь сообщила, что в отношении 39-летнего подозреваемого применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

За угрозы украинцу полицейский теперь может получить срок до 3 лет тюрьмы. Но обвинения могут расширить из-за националистического подтекста угроз.

Из-за такого инцидента Центральное следственное бюро полиции инициировало внутреннюю проверку.

"Мы ждем результатов работы прокуратуры. От них будет зависеть дальнейшее развитие нашего дела. На первом этапе будет начато разъяснительное производство, которое, скорее всего, перерастет в дисциплинарное", - рассказал пресс-секретарь главы Центрального следственного бюро полиции подкомиссар Кшиштоф Вжесньовский.