В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть жертва

По данным польских СМИ, авария произошла у Познани вечером во вторник, 30 июля, на автомагистрали А2.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Варшавы, протаранил грузовик. В микроавтобусе находились граждане Украины и поляк.

В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте. Все семь пассажиров, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в больницу. Среди них один гражданин Польши, остальные - граждане Украины.

Как пишут СМИ, автомагистраль А2 через ДТП была заблокирована на несколько часов.