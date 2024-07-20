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В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие, среди них дети

Фото: микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше (rmf24.pl)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше возле границы с Германией произошло ДТП с украинцами. В результате аварии есть пострадавшие, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

ДТП произошло утром 20 июля на автомагистрали А2 от Познани до немецкого города Франкфурт. Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, разбился в районе города Свебодзин, в 60 километрах от границы с Германией.

Как отмечается, микроавтобус столкнулся с грузовиком дорожной ремонтной службы с техническим прицепом. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что автомобиль перекинулся на сторону.

В момент аварии в микроавтобусе находились девять граждан Украины, среди пассажиров было четверо детей 2, 3, 4 и 15 лет.

В результате ДТП девять человек попали в больницы. Состояние пятерых пострадавших тяжелое, среди них есть дети.

 

Фото: микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше (rmf24.pl)

Напомним, 20 июня в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, в результате чего пострадали восемь человек.

Также в Польше в результате аварии погибли два подростка из Украины. Они скрывались от полиции на авто и на большой скорости врезались в дерево.

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