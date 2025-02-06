В Польше готовятся к эксгумации жертв Волынской трагедии: когда начнут
Эксгумация жертв Волынской трагедии в Украине начнется в апреле. Работы будут проводиться в Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Польский фонд "Свобода и демократия" завершает формирование состава миссии. В целом эксгумацию будут проводить около 20 человек, среди них несколько украинцев.
В команду войдут антропологи, археологи, судмедэксперты и генетик, а "ядром" миссии будут эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.
Как пишет RMF FM, к команде присоединятся представители Института национальной памяти Польши. Их роль в миссии еще определяют.
Работы по эксгумации тел жертв Волынской трагедии начнутся во второй половине апреля в селе Пужники Тернопольской области. Согласно плану, эксгумационные работы продлятся примерно месяц.
Антропологи должны будут установить возраст, пол и причины смерти, в частности, была ли это насильственная смерть. Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования.
Стоимость работ оценивается в несколько сотен тысяч злотых. Отмечается, что в селе Пужники погибло около 80 поляков.
Исторические разногласия между Украиной и Польшей
Напомним, в годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских объединений. Среди них Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова. Они преимущественно вели борьбу на Волыни.
В 1943-1944 годах происходили этнические чистки украинцев и поляков, которые получили название Волынская трагедия. Установлены имена около 30 тысяч польских и около 10 тысяч украинских жертв.
В конце ноября министры иностранных дел двух стран приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций. Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения эксгумационных работ.
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