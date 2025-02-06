В Польше готовятся к эксгумации жертв Волынской трагедии: когда начнут

Эксгумация жертв Волынской трагедии в Украине начнется в апреле. Работы будут проводиться в Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает формирование состава миссии. В целом эксгумацию будут проводить около 20 человек, среди них несколько украинцев.

В команду войдут антропологи, археологи, судмедэксперты и генетик, а "ядром" миссии будут эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

Как пишет RMF FM, к команде присоединятся представители Института национальной памяти Польши. Их роль в миссии еще определяют.

Работы по эксгумации тел жертв Волынской трагедии начнутся во второй половине апреля в селе Пужники Тернопольской области. Согласно плану, эксгумационные работы продлятся примерно месяц.

Антропологи должны будут установить возраст, пол и причины смерти, в частности, была ли это насильственная смерть. Также будут собраны образцы ДНК для сравнительного исследования.

Стоимость работ оценивается в несколько сотен тысяч злотых. Отмечается, что в селе Пужники погибло около 80 поляков.