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В Польше в ДТП погибли трое граждан Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинцев. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

ДТП произошло на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство). Автомобиль, в котором ехали граждане Украины, врезался в дерево.

Пресс-секретарь Гливицкого полицейского участка субинспектор Марек Сломски сообщил, что авария произошла примерно в 12:40 (по варшавскому времени) на улице Смольницкой в Гливице, ведущей к Жернице.

"40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем Audi A4, ехавшим со встречного направления, после чего потерял контроль над автомобилем и упал с дороги, врезавшись в придорожное дерево. Трое мужчин, ехавших в машине, граждане Украины, погибли на месте", -  заявил субинспектор Сломски.

ДТП с участием украинцев

17 декабря в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Кроме того, 14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Добавим, что в ноябре в Польше микроавтобус с украинцами попал в аварию. Тогда в результате ДТП погибли трое украинцев: две женщины и ребенок шести лет. Еще четверо граждан Украины получили травмы разной степени тяжести.

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