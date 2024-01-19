В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

Известно, что 19 января в местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации. В автобусе ехали 26 граждан Украины.

Как отмечают в МИД, в результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Им оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит украинцев домой.

"Начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших людей", - сообщают в МИД.

Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в ДТП.

ДТП с участием украинцев

Напомним, в декабре в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 граждан Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

Также мы писали, что на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей.

Кроме того, в конце декабря в Польше микроавтобус с девятью украинцами попал в аварию на границе с Украиной. Как сообщали в МИД, в результате ДТП один человек погиб, остальные - получили травмы.