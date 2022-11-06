В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: погиб ребенок

Между польскими городами Тарнув и Дембица в результате аварии перевернулся автобус с гражданами Украины, которые направлялись в Жешув.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

По данным следствия, водитель грузовика, который ехал впереди микроавтобуса, резко затормозил. После этого произошло столкновение. Следователи считают, что водитель автобуса не успел затормозить.

"Скорее всего, водитель этого автобуса не справился с управлением во время обгона грузовика, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок", - сообщил представитель польской полиции.

Ранее мы писали, что на трассе Одесса-Варна в четверг, 3 ноября, пассажирский автобус перевернулся в кювет. На месте уже работает полиция.

Напомним, в Черкассах в среду, 2 ноября, около 9 утра, произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмі, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

Кроме того, 23 октября под Львовом скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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