В Польше автобус с 35 солдатами США слетел в кювет: что известно о ДТП (видео)

Известно, что авария произошла в городе Ронбенице. По предварительным данным, автобус, в котором ехали 35 американских военных, слетел с дороги в кювет. Солдаты путешествовали из Германии в Литву.

В общем восемь человек получили ранения.

На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни или здоровью ничего не угрожает.