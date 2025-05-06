В Польше автобус с 35 солдатами США слетел в кювет: что известно о ДТП (видео)

Поздно вечером понедельника, 5 мая, в Польше автобус с американскими военными попал в ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.

Известно, что авария произошла в городе Ронбенице. По предварительным данным, автобус, в котором ехали 35 американских военных, слетел с дороги в кювет. Солдаты путешествовали из Германии в Литву.

В общем восемь человек получили ранения.

На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни или здоровью ничего не угрожает.