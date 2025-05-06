В Польше автобус с 35 солдатами США слетел в кювет: что известно о ДТП (видео)
Поздно вечером понедельника, 5 мая, в Польше автобус с американскими военными попал в ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM.
Известно, что авария произошла в городе Ронбенице. По предварительным данным, автобус, в котором ехали 35 американских военных, слетел с дороги в кювет. Солдаты путешествовали из Германии в Литву.
В общем восемь человек получили ранения.
На место происшествия было направлено несколько десятков пожарных и две машины скорой помощи. Пострадавшие жаловались на головную боль и боль в шейном отделе позвоночника. Однако их жизни или здоровью ничего не угрожает.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в Египте в конце 2024-го произошла авария с автобусом в котором находились туристы. В результате ДТП ранения получили более 40 человек, среди которых были украинцы.
Также в апреле этого года в Польше, недалеко от села Давиды Мазовецкого воеводства, произошли две аварии. В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 15 человек, среди которых есть по меньшей мере один украинец.
А в начале 2025-го на территории Молдовы перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев.
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