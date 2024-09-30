Польша планирует затронуть тему Волынской трагедии во время переговоров о членстве Украины в ЕС

"Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и правосудия. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумаций (жертв Волынской трагедии - ред.)", - сказал Бартошевский.

Он отметил, что "если этот раздел не будет закрыт, то Украина не продвинется в следующих разделах".

По словам заместителя главы МИД Польши, возможность проведения эксгумаций польских жертв и достойного захоронения "совершенно очевидна в нашей культуре".

"Мы не шантажируем Украину, мы просто говорим, что они должны вести себя по европейским правилам. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", - добавил Бартошевский.