Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной готовности

"В целях обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей", - сообщил Горышевский.

Спикер командования отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определению траектории полета объекта.

"Пока известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть проинформированы, знают об этом факте", - добавил он.

Что предшествовало

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

В Польше предположили, что российские войска могут намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.