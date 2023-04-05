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Польша готова помочь Украине вернуть депортированных в РФ детей, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении детей, депортированных оккупантами на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По его словам, сейчас власти ищут решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы Россией.

"Наши польские братья готовы помочь в поиске и возвращении детей. Мы благодарны за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии относительно этого", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 30 марта Сенат Польши единогласно осудил похищение украинских детей Россией.

Также ранее мы писали, что государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины.

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