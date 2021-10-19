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Польща заявила про рекордні показники COVID-випадків та смертей з травня

Автор: Марія Кучерявець

У Польщі виявили рекордну кількість COVID-випадків та смертей з травня поточного року. Зокрема, за добу було зафіксовано 3 931 нове зараження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання rmf24.

Разом з тим у країні зареєстровано 64 летальних випадків, спричинених коронавірусом. Відомо, що у 49 померлих були інші супутні хвороби.

Так, в Польщі щотижня збільшується більш ніж на 80% показник нових заражень коронавірусом.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в лікарнях з COVID-19 наразі перебуває 3 592 людини, в тому числі 318 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Відомо, що із загальної кількості госпіталізованих - 300 осіб були доправлені в лікарні за минулу добу.

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