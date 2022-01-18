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Польща увійшла в п'яту хвилю COVID-19, - МОЗ

Автор: Ольга Белей

Польща увійшла в п'яту хвилю захворюваності COVID-19. Поширення штаму "Омікрон" може призвести до різкого збільшення щоденного числа хворих, якого раніше не було в такій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми прогнозуємо, що пік інфекцій припаде на середину лютого, і цей пік складе близько 60 тисяч випадків на день", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

Варто відзначити, що найбільше число щоденних випадків, зареєстрованих з початку пандемії в Польщі, склало 35 251 на 1 квітня 2021 року.

Недзельський також уточнив, що він очікує, що дані, опубліковані у вівторок, 18 січня, покажуть понад 20 тисяч щоденних випадків.

Нагадаємо, генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірус і далі буде циркулювати по планеті. Однак в майбутньому буде менше обмежень, а вакцинація стане регулярною.

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Омикрон