Польща посилить контроль на кордоні через коронавірус, число заражених зростає

Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Польща підтвердила 16 випадків зараження коронавірусом

Число заражених коронавірусом у Польщі досягло 16 осіб, на кордоні з Німеччиною і Чехією посилять контроль. Про це пишуть польські ЗМІ.

Зокрема, у польському МОЗ підтвердили 16 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок зафіксований у Кракові, нових заражених виявили у Рацибужі. Інші хворі перебувають у Варшаві, Зеленій Гурі, Щецині, Оструді та Вроцлаві. Двоє з них знаходяться у важкому стані, понад 170 госпіталізовано з підозрою на коронавірус, близько чотирьох тисяч перебуває на домашньому карантині.

Крім того, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про введення санітарного контролю на кордонах з Німеччиною і Чехією через коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав спеціальний закон про боротьбу з коронавірусом. Закон дозволяє додатково госпіталізувати хворих з підозрою на коронавірус, а також надає право роботодавцям доручати підлеглим працювати з дому.

Сьогодні стало відомо, що результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, якого раніше госпіталізували, дали позитивний результат.