Польща посилить карантин через коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд Польщі закликає людей пересуватись виключно поодинці

Через стрімке поширення коронавірусу в Польщі оголосили про ряд нових обмежень, які будуть діяти з 2 квітня. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, відтепер в публічних місцях між людьми має зберігатися дистанція у два метри, що означає пересування виключно поодинці. Виключенням є супроводження родичем неповнолітніх дітей чи супровід опікунами людей, які цього потребують. Також забороняється самостійно пересуватись за межами дому неповнолітнім дітям.

Крім того, з 10:00 до 12:00 доступ у магазини, аптеки і інші служби буде відкритий лише для людей старше 65 років, а черга до каси не повинна перевищувати більше трьох осіб.

Також обмеження діятимуть й на відвідування парків, бульварів, скверів, пляжів та інших місць відпочинку.

Як зазначається, у Польщі зафіксовано понад 2100 заражень на коронавірус, 31 людина з яких померла.

Нагадаємо, через заходи, спрямовані проти коронавірусу в Польщі, третина українців, які працюють у цій країні, втратили або обмежили роботу.

Також минулого тижня на в'їзді до України з Польщі утворилися багатотисячні черги у зв'язку з закриттям кордонів.