RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Польща посилила правила в'їзду: українські COVID-тести більше не допоможуть уникнути карантину

Автор: Ігор Литвиненко

Польща відсьогодні, 30 березня, більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.

Про це повідомляє посольство України в Польщі у Facebook.

Звільнятися від карантину будуть лише ті громадяни, які при в'їзді з третіх країн отримають негативний результат ПЛР-тест або тест на антиген.

При цьому особи, які подорожують з Шенгенської зони, будуть звільнятися від карантину у разі наявності негативного тесту на COVID методом ПЛР або на наявність антигену, зробленого не пізніше 48 годин до перетину кордону.

Раніше РБК-Україна писало, що в Польщі через зростання числа нових випадків коронавірусу можуть ввести комендантську годину.

Також повідомлялося, що 25 березня уряд Польщі прийняв рішення ввести додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежать допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПольшатестывъездКарантинКоронавірус
Читайте також
Італія запровадить обов'язковий п'ятиденний карантин для в'їзду в країну, - ЗМІ
У Швеції хочуть відкласти пом'якшення карантину через третю хвилю COVID
Ляшко про можливість локдауну в Україні: поки що медична система справляється
Прогноз погоди