Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща планує побудувати електронний бар'єр на кордоні з Калінінградською областю. Будівництво розпочнуть наприкінці поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.
За словами речника прикордонної служби Ганни Михальської, бар'єр побудують як на ділянці кордону з Калінінградською областю, так і на прикордонній річці Буг. Будівництво периметра має розпочатися наприкінці цього року.
Також Михальська додала, що планується будівництво електронного бар'єра на польсько-білоруському кордоні. Наразі там вже зведені стовпи з камерами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Довжина огорожі становить 186 кілометрів. План будівництва було схвалено ще у 2021 році.
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