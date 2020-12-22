Польща віддасть Україні надлишки вакцини коронавірусу

Глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що польський уряд передасть Україні надлишки вакцин від коронавірусу, якщо вони будуть. Наразі тривають переговори.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми задекларували, що якщо будемо мати надлишок вакцини, то будемо розглядати можливість її передачі третім країнам, зокрема, Україні", - сказав Дворчик.

У Варшаві підтвердили, що переговори з українською стороною тривають, але деталей поки немає.

Нагадаємо, глава представництва України в ЄС Микола Точицький повідомив, що Україна веде переговори з Польщею, яка може стати посередником в отриманні COVID-вакцини від Євросоюзу.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до списку країн які першими отримують вакцину від коронавірусу. Він вважає, що США і Британія могли б вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу.