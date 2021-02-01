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Польща не щеплюватиме літніх людей вакциною AstraZeneca

Автор: Андрій Козловський

У Польщі не будуть щеплювати літніх людей вакциною від коронавірусу виробництва британо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Для них як і раніше будуть передбачені препарати Pfizer і Moderna.

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Про це повідомляє RMF 24.

Як повідомляється, вакцина AstraZeneca була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів для людей віком від 18 років попри те, що була протестована на невеликій групі людей похилого віку. Її будуть вводити, наприклад, вчителям чи військовослужбовцям відповідного віку.

Медична рада при прем’єр-міністрі ще обговорює віковий поріг для цього препарату - це може бути 55 або 60 років.

Зазначається, що AstraZeneca почне поставки до Польщі 9 лютого. До кінця першого кварталу цього року планується отримання 1,5 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, італійський регулятор не рекомендує робити щеплення вакциною від COVID британської компанії AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань.

Також РБК-Україна писало, що вакцина AstraZeneca увійде до другої партії поставок до Україну за механізмом COVAX. Очікується, що Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз.

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