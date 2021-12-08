Польща направила в Україну 300 тисяч доз вакцин

"Допомога з боку Польщі - не перший жест солідарності в умовах пандемії. З самого початку 2020 року Польща надає Україні допомогу у боротьбі з коронавірусом у вигляді надання", - пише пресслужба.

Згідно з даними Коронавірус_інфо, станом на сьогодні в Україні заповненість ліжок становить 39,4%.

Водночас 8 грудня було зафіксовано більше ніж 9 тисяч нових випадків зараження, серед яких 809 захворілих дітей.