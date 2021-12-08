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Польща направила в Україну 300 тисяч доз вакцин

Автор: Сергій Пишкін

Польща направила в Україну 300 тисяч доз вакцин проти коронавірусу. Вважає країну важливим іноземним партнером для себе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Польщі.

"Допомога з боку Польщі - не перший жест солідарності в умовах пандемії. З самого початку 2020 року Польща надає Україні допомогу у боротьбі з коронавірусом у вигляді надання", - пише пресслужба.

Згідно з даними Коронавірус_інфо, станом на сьогодні в Україні заповненість ліжок становить 39,4%.

Водночас 8 грудня було зафіксовано більше ніж 9 тисяч нових випадків зараження, серед яких 809 захворілих дітей.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні "жовта" зона стала найбільшою. Водночас у "червоній" наразі перебувають 10 областей.

Також станом на 7 листопада в країні повний курс вакцинації пройшли більше ніж 90% працівників закладів освіти.

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