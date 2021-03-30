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Польща хоче до кінця серпня вакцинувати від коронавірусу всіх охочих

Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в країні до кінця серпня планують запропонувати вакцинацію від коронавірусу всім охочим. Наразі у Польщі зробили 6 млн щеплень.

Про це повідомляє агентство PAP.

"До кінця другого кварталу ми проведемо сумарно 20 млн щеплень, а до кінця серпня хочемо щепити всіх, хто матиме бажання вакцинуватися в Польщі" - сказав Моравецький.

Також уряд Польщі запроваджує зміни у програмі щеплень. Зокрема, з квітня стартує вакцинація в компаніях, де бажання щепитися виявлять щонайменше 500 працівників.

Крім того, буде збільшено кількість пунктів вакцинації - зокрема, щеплення можна буде зробити в аптеці, які висловлять бажання брати участь у відповідній програмі.

Нагадаємо, Польща відсьогодні, 30 березня, більше не визнає результати COVID-тестів з країн не з Шенгенської зони. Тепер українцям, щоб уникнути карантину, доведеться при в'їзді до Польщі здавати тест на коронавірус на польській території.

Раніше РБК-Україна писало, що в Польщі через зростання числа нових випадків коронавірусу можуть ввести комендантську годину.

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