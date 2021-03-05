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Польща на кордоні розвернула автобус з українцями. Пасажир заявив про COVID

Автор: РБК-Україна

Цього тижня Польща не пустила до країни автобус з українцями після того, як один з них заявив, що у нього COVID. Всім пасажирам відмовили у в'їзді.

Про це пише польське видання lublin112.pl.

Повідомляється, що інцидент стався в середу під час прикордонного контролю в Дорохуську (біля Хелма). При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на COVID-19, але почуває себе добре.

Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля COVID. У зв'язку з цим у дев'яти регіонах відкриваються тимчасові госпіталі.

До цього в Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, у Вармінсько-Мазурському воєводстві щонайменше на два тижні учні з першого по третій класи повернуться до дистанційного навчання. Також будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни і музеї.

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Новини України ПольшаавтобусCOVID-19
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