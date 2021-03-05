Польща на кордоні розвернула автобус з українцями. Пасажир заявив про COVID

Цього тижня Польща не пустила до країни автобус з українцями після того, як один з них заявив, що у нього COVID. Всім пасажирам відмовили у в'їзді.
Про це пише польське видання lublin112.pl.
Повідомляється, що інцидент стався в середу під час прикордонного контролю в Дорохуську (біля Хелма). При перевірці громадянин України заявив, що у нього позитивний результат аналізу на COVID-19, але почуває себе добре.
Польські прикордонники одразу ізолювали транспорт, після чого повернули автобус з 25 громадянами України та одним громадянином Молдови назад на територію України. Їм відмовили у в'їзді до Польщі, оскільки їх в'їзд міг становити загрозу для здоров'я населення країни.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що в країні набирає обертів третя хвиля COVID. У зв'язку з цим у дев'яти регіонах відкриваються тимчасові госпіталі.
До цього в Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, у Вармінсько-Мазурському воєводстві щонайменше на два тижні учні з першого по третій класи повернуться до дистанційного навчання. Також будуть закриті торгові центри, готелі, кінотеатри, театри, басейни і музеї.