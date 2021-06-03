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Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол

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Варшава, Четвер 03 червня 2021 12:36
Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі (facebook com AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Анастасія Рокитна

Польща планує найближчим часом стати незалежною від "Газпрому". Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що країна може в цьому допомогти і Україні.

Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, Польща працює над диверсифікацією джерел постачання газу задля того, щоби не бути залежною від РФ.

"У нас є успіхи в цьому напрямку, в недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому", - зазначив посол.

За його словами, у Росії немає настільки багато газу, щоби продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2".

Нагадаємо, Ціхоцькі заявив, що газопровід "Північний потік-2" - це потужний інструмент в руках Росії. Наївно було б вважати, що Російська Федерація його не використає в своїх цілях.

Раніше український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

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