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Польща буде вакцинувати українських заробітчан на кордоні

Автор: Даша Харченко

Українських заробітчан, які їдуть в Польщу, будуть вакцинувати від коронавірусу на польсько-українському кордоні. Це буде вакцина Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві бажаючим потрапити до Польщі будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson & Johnson.

"Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив професор Станіслав Мазур, керівник медичного центру Medyk в Жешуві.

Нагадаємо, в Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців.Тільки за останні три місяці видали більше 20 тисяч посвідок.

РБК-Україна писало, що з початком карантину в 2020 році в Україну вимушено повернулися тисячі громадян, які працювали за кордоном. Багато з них приїхали після заяв керівництва країни про закриття кордонів, а дехто втратив роботу через жорсткий карантин по всій Європі.

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