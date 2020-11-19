Польща із майже 20 тисячами нових випадків за добу заявила про стабілізацію ситуації з коронавірусом

Міністр здоров’я Польщі Адам Нєдзєльський заявив у середу, що епідемічна ситуація в країні стабілізувалась. Водночас, Польща має бути готовою до зростання числа нових заражень коронавірусом.

Про це пише "Польське радіо".

За його словами, стабілізація відображаєтья в добовому числі нових інфікувань.

"Число зайнятих ліжок, хоча у вівторок збільшилася, але у понеділок зменшилося. Від початку вересня вперше було 2-3 дні, коли це число зменшувалося, що є теж позитивним сигналом", - сказав міністр.

Міністерство здоров’я Польщі повідомило у середу про 19883 нові випадки зараження коронавірусом за попередню добу. Від вівторка померла рекордна від початку епідемії у Польщі кількість хворих на Covid-19 та супутніх із вірусом захворювань - 603. Водночас одужала 18601 особа.

Раніше повідомлялося, що у Польщі очікують, що положення нового коронавірусного закону мають спростити працевлаштування для лікарів, медсестер та медичних рятувальників з країн з-за меж Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що у Польщі із 7 листопада набули чинності нові протиепідемічні обмеження.