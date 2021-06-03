Понад половина дорослого населення США отримали COVID-вакцину

Станом на 2 червня у США показник вакцинованих щонайменше однією дозою COVID-вакцини перевищує 70% у 12 штатах. Рекордсменами є штати Вермонт і Гаваї - першу ін'єкцію там отримали понад 80% дорослих жителів.
Про це повідомляє ABC News.
Серед лідерів з вакцинації також Массачусетс (78,7%), Коннектикут (75,6%), Мен (74,3%) і Нью-Джерсі (74,1%).
Також багато вакцинованих в Нью-Йорку (68,1%), Вірджинії (67,5%), Вашингтоні (69,5%), окрузі Колумбія (68,4%).
Водночас в Алабамі, Луїзіані, Міссісіпі, Теннессі, Західній Вірджинії і Вайомінгу перше щеплення отримали менше половини повнолітніх жителів.
Раніше повідомлялось, що через два тижні весь світ дізнаються, в які країни США відправить 80 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Нагадаємо, в США оголосили переможця першої лотереї вакцинації. Лотерею організували з метою популяризації вакцинації.