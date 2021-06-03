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Понад половина дорослого населення США отримали COVID-вакцину

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США, Четвер 03 червня 2021 06:40
Понад половина дорослого населення США отримали COVID-вакцину Фото: у Вермонті і Гаваях першу ін'єкцію там отримали понад 80% дорослих жителів.(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Станом на 2 червня у США показник вакцинованих щонайменше однією дозою COVID-вакцини перевищує 70% у 12 штатах. Рекордсменами є штати Вермонт і Гаваї - першу ін'єкцію там отримали понад 80% дорослих жителів.

Про це повідомляє ABC News.

Серед лідерів з вакцинації також Массачусетс (78,7%), Коннектикут (75,6%), Мен (74,3%) і Нью-Джерсі (74,1%).

Також багато вакцинованих в Нью-Йорку (68,1%), Вірджинії (67,5%), Вашингтоні (69,5%), окрузі Колумбія (68,4%).

Водночас в Алабамі, Луїзіані, Міссісіпі, Теннессі, Західній Вірджинії і Вайомінгу перше щеплення отримали менше половини повнолітніх жителів.

Раніше повідомлялось, що через два тижні весь світ дізнаються, в які країни США відправить 80 мільйонів доз своєї вакцини від COVID-19. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, в США оголосили переможця першої лотереї вакцинації. Лотерею організували з метою популяризації вакцинації.

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