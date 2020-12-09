Більше половини ліжок для пацієнтів з COVID в Україні забезпечені киснем

В Україні виділено понад 62 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому понад 33,5 тисячі ліжок забезпечені киснем.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, ситуація з ліжками для пацієнтів з COVID-19 відрізняється від регіону до регіону.

"Є проблеми, але ситуація вирішується збільшенням кисневих точок, кисневих ліжок", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили трохи більше ніж 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже на дві тисячі осіб більше, ніж заразилися.

Крім того, за словами Степанова, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася. За останні дні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Додамо, що глава МОЗу вважає, що жорсткий карантин в країні навряд чи буде введено 2 січня. Зараз уряд працює над фінальною версією обмежень, які повинні бути представлені 9 грудня.