Половина жертв COVID-19 в Європі були постояльцями будинків престарілих, - ВООЗ

Фото: Ханс Клюге (twitter.com/hans_kluge)

Люди з фізичними або розумовими вадами в більш виросло віці більш схильні коронавирусу

Близько половини жертв коронавірусу в Європі були постояльцями будинків престарілих та інтернатів. Про це Twitter повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, люди, які страждають від фізичних чи розумових недоліків у старшому віці більш уразливі до коронавирусу.

"За оцінками країн Європейського регіону, до половини тих, хто помер від COVID19, проживали в закладах тривалого догляду", - повідомив Клюге.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреисус заявив, що коронавірус ще тривалий час поширюватися у світі. Як зазначили у ВООЗ, на даний момент у світі фіксують повторні спалаху заражень.

Зазначимо, станом на ранок 23 квітня у світі кількість жертв коронавірусу перевищило 183 тисячі осіб. Всього в світі захворіли COVID-19 понад 2,6 млн осіб у близько 200 країнах і регіонах по всьому світу.

В Україні станом на 9 ранку 23 квітня підтверджено 7170 заражень COVID-19, з них 578 виявлено за минулу добу. Померли 187 осіб, 504 - одужали.