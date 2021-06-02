Половина дорослого населення Франції отримала перше щеплення від коронавірусу

"Сьогодні ми переступимо символічний поріг у 50% дорослих французів, яким зробили першу дозу вакцини від коронавірусу.Таким чином, увечері 2 червня половина дорослих французів отримають як мінімум одне щеплення", - сказав Атталь.

Він зазначив, введення першої дози вакцини не захищає від ризику заразитися інфекцією. Тому, за його словами, французам слід дотримуватися "пильність до кінця".

"Ми не можемо послабити пильність. В Окситанії, Новій Аквітанії (регіони у Франції - ред.), ми іноді спостерігаємо значне збільшення циркуляції вірусу", - попередив чиновник.

Атталь також заявив, що перший етап зняття обмежень з відкриттям терас ресторанів, театрів, кінотеатрів і музеїв, який почався 19 травня, пройшов успішно.