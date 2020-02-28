Половина матчів чемпіонату Італії пройде без глядачів через коронавірус

Відразу кілька матчів 26 туру Серії А пройдуть при порожніх трибунах через загрозу поширення коронавируса. Відповідне рішення прийняло керівництво чемпіонату Італії за підсумками екстреної зустрічі.

Рішення стосується і центрального поєдинку туру, в якому зійдуться "Ювентус" та "Інтер". Клуби могли перенести поєдинок, але через щільний розкладу було вирішено все ж провести його за розкладом.

Також без глядачів зіграють "Удінезе" - "Фіорентина", "Мілан" - "Дженоа", "Парма" - СПАЛ і "Сассуоло" - "Брешія".

Попри те, що уряд і футбольна влада Італії заявляли про можливе проведення матчів без глядачів ще на початку тижня, залишалися надії на те, що ситуація зміниться. Однак на кризовій нараді все ж було ухвалено рішення провести при порожніх трибунах п'ять ігор.

Раніше без глядачів пройшов матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець".

Через поширення вірусу в Італії були скасовані чотири матчі 25 туру італійської Серії А.