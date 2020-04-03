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Майже половина людства ізольована через коронавірус, - NYT

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 22:39
Майже половина людства ізольована через коронавірус, - NYT
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Близько 4 млрд людей у всьому світі отримали наказ залишатися вдома через введені карантинні заходи

Майже 4 мільярди людей, що дорівнює приблизно половині населення світу, наразі знаходяться на карантині або в самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У міру того, як вірус поширюється по світу, все більше держав посилюють карантинні заходи для боротьби з вірусом. Закриваються кордони, вводяться заборони на прогулянки та відвідування парків. За даними видання, наразі близько 4 млрд людей у всьому світі отримали наказ залишатися вдома.

Не так давно експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я зпрогнозували, що відразу після Італії новим епіцентром коронавірусу стануть Сполучені Штати Америки.

Через кілька тижнів США буквально увірвалися на перше місце за кількістю заражених у світі. Зараз у Штатах зафіксовано близько 260 тис. випадків інфікування, а число смертей за добу - більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Вчора кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1 млн випадків, а кількість смертей - 51 тисячу. Експерти ВООЗ підозрюють, що реальна кількість інфікованих набагато більша через безсимптомні випадки та відсутність широкомасштабного тестування.

Раніше американська розвідка вкотре заявила про приховування Китаєм, звідки спочатку з'явився вірус, справжньої статистики захворюваності та смертності.

Станом на 22:00 3 квітня в Україні зафіксовано 1072 випадки зараження і 27 смертей від коронавірусу. Детальніше про пандемію COVID-19 у світі і Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня В Україні збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу
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