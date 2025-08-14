Пленный россиянин получил пожизненное за убийство гражданских под Купянском (фото)

СБУ сообщила о пожизненном заключении 21-летнего российского солдата Артема Куликова, который в Купянском районе Харьковской области расстрелял двух гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По доказательной базе СБУ пожизненное лишение свободы получил еще один оккупант, который совершал военные преступления против гражданского населения Украины. Злоумышленник расстрелял двух жителей Харьковщины, которые находились на фронтовой территории.

В октябре 2024 года Силы обороны взяли его в плен во время боев на Купянском направлении.

По данным СБУ, речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии РФ.

В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий.

Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из потерпевших информацию о местах дислокации Сил обороны. Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба пострадавших погибли на месте.

На допросе оккупант дал обличительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

На основании собранных Службой безопасности доказательств коллегия судей признала Куликова виновным.