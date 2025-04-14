Пленный китаец рассказал, что едва не погиб от химического оружия россиян

Как рассказал китаец по имени Ван Гуанцзюнь, россияне применили химическое оружие в момент, как его захватывали в плен украинские военные.

По его словам, после этого в блиндаже нечем было дышать. Также он пожаловался, что начал терять сознание и что из-за этой атаки до сих пор плохо видит.

Пленные также рассказали, что украинских военных не убивали, а также слышали, что в Ростове один иностранец в российской армии совершил самоубийство.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Напомним, недавно бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ захватили в плен в Донецкой области двух китайцев. Президент Владимир Зеленский показал видео с пленными.

В связи с этим Украина вызвала временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан КНР в войне на стороне России. Тем временем Министерство иностранных дел Китая заявило, что "выясняет ситуацию" с Украиной.

Также РБК-Украина, со ссылкой на источники в спецслужбах, писало о том, что СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.

Позже РБК-Украина получило документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.

На фоне этих событий спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не втягивает Китай в войну против Украины, между странами крепкое стратегическое партнерство.