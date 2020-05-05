Якщо повністю вийти з карантину, в Україні може бути до 100 тисяч смертей від COVID-19, - Ляшко

Уряд не може 11 травня скасувати карантинні заходи в Україні. Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в такому випадку в Україні може бути до 100 тисяч смертей від коронавірусу COVID-19.

"Ми маємо декілька прогнозів, які показують, що якщо ми відпустимо нашу країну 11 травня повністю з карантину і без введення протиепідемічних заходів, то тоді нас можуть чекати різні сценарії. По одному із прогнозів, у нас може бути до 100 тисяч летальних випадків", - сказав Ляшко.

За його словами, якщо перерахувати на економіку, це може бути 54 млрд доларів збитків за втрату працездатності людського ресурсу, який робить певний внесок у ВВП.

"Два-три місяці перебування країни в карантині, ці втрати в економіці не порівняються з втратами людських життів, які можуть бути в Україні в разі, якщо уряд не буде реагувати", - додав Ляшко.

Нагадаємо, 4 травня Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину до 22 травня. При цьому продовження карантину не вплине на початок пом'якшення карантинних обмежень, які заплановані на 11 травня.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що подальші рішення щодо продовження або зняття карантину будуть прийматися виходячи з ситуації з пандемією коронавірусу у світі.