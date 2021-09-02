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Повністю вакциновані вдвічі рідше хворіють тривалим COVID, - дослідження

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Лондон, Четвер 02 вересня 2021 10:09
Повністю вакциновані вдвічі рідше хворіють тривалим COVID, - дослідження Фото: повністю вакциновані вдвічі рідше хворіють тривалим COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Вчені з Королівського коледжу Лондона заявили, що вакцинація вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Мова йде про осіб, які пройшли повний курс щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, госпіталізації серед повністю імунізованих зменшуються на 73%, а ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину - 31%.

Вказано, що вчені проаналізували дані більш як 2 млн осіб, які проходили тест на COVID в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021.

Так, близько 6 030 людей отримали позитивний тест після 14 днів після першої вакцинації. В той час як 2 370 повідомили про позитивний результат не менше ніж через сім днів після другої дози.

Дослідження показало, що найбільш поширені симптоми, такі як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втома, переносилися вакцинованими легше.

Вчені також стверджують, що у повністю імунізованих людей удвічі менше шансів отримати множинні симптоми в перший тиждень хвороби.

Зокрема, кашель був єдиним симптомом, більш поширеним у тих, хто отримав першу дозу вакцини, в порівнянні з тими, хто її взагалі не отримував.

Крім цього дослідження показало, що люди від 60 років, які отримали обидві дози вакцини, зазвичай не мали жодних симптомів, ніж ті, кому не вводили ін'єкції.


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