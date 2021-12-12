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Повністю вакцинувались від коронавірусу більше 12 млн українців

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу зробили щеплення від коронавірусу 83 256 людей. Першу дозу отримали 27 143 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу повністю вакцинували 56 113 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу - 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.

Нагадаємо, з 19 грудня українці зможуть отримати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Розраховувати на виплату зможуть ті, хто отримав обидва щеплення від COVID-19.

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Вакцинація