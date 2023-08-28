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Полковника СБУ нашли застреленным в своем кабинете в Киеве, - источник

Фото: полковника СБУ нашли застреленным в своем кабинете в Киеве (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Полковник Службы безопасности Украины был обнаружен застреленным в своем кабинете в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отметим, что пресс-служба СБУ в комментарии РБК-Украина сообщила, что обстоятельства смерти сотрудника спецслужбы исследуются в рамках уголовного производства, расследованного следователями Национальной полиции Украины.

Так, спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.

СБУ также выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Напомним, что в июле на улице в Харькове нашли тело застреленного полицейского. Рядом с ним лежал табельный пистолет, мужчина мог совершить самоубийство.

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КиевСлужба безопасности Украины