Політв'язень Клих оголосив голодування

Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур у Facebook.

Голодування Клиха правозахисниця назвала благанням про допомогу, адресованого новому президенту України Володимиру Зеленському.

"Просто вже неможливо терпіти: ні холод у камері, ні кепську їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття", - пояснила вона.

РБК-Україна писало, що український політв'язень в Росії Станіслав Клих у лютому був переведений в Челябінськ на планове лікування. Клих знаходиться на плановому лікуванні в ЛВУ-3 (лікувально-виправній установі, - ред.) в Челябінську.

Раніше мати утримуваного в Російській Федерації політв’язня Станіслава Клиха повідомила, що стан здоров’я її сина погіршується, а ніякої необхідної медичної допомоги він не отримує.

Зазначимо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Водночас Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.