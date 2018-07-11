Політв'язень Емір-Усеїн Куку за час голодування схуд на 9 кг

Емір-Усеїн голодує з 26 червня 2018 року

Фігурант сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеїн Куку за час голодування втратив у вазі 9 кг. Про це повідомляє об'єднання "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

Так, Емір-Усеїн голодує з 26 червня 2018 року. Як зазначається, за ці 16 днів він схуд на 9 кг.

Повідомляється, що Куку перебуває в СІЗО-4 в одиночній камері під постійним відеоспостереженням.

"Незважаючи на оголошене ним голодування, кожного дня йому приносять їжу і щодня зважують", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у РФ пропав український політв'язень Емір-Усеін Куку. Як виявилось його вивозили з СІЗО на медобстеження.

26 червня фігурант сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" кримський татарин Емір-Усеїн Куку оголосив голодування.

Він був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в Криму.

У липні 2016 року поміщений в спецблок СІЗО як "небезпечний підсудний". Згодом його звинуватили в підготовці до "насильницького захоплення влади".

У грудні 2017 року було етаповано із Криму в Ростов-на-Дону.